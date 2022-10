Calcio: Buffon, 'un abbraccio Dybala, spero si rimetta in sesto per il mondiale'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “A Paulo solo un grandissimo abbraccio e tanti complimenti per quello che sta facendo”. Sono le parole di Gigi Buffon, ex compagno di squadra alla Juve di Dybala, nei confronti dell’argentino, a margine dei Premi Scopigno e Pulici, dopo l’infortunio di ieri sera del giocatore della Roma con il Lecce.

“Sulle sue qualità nessuno ha mai avuto dubbi. Sono sicuro che avesse bisogno di una nuova sfida che gli facesse da elettroshock e con la Roma ha scelto la sfida più bella per lui. Secondo me è felicissimo per quello che sta dando e per quello che sta ricedendo. Speriamo possa rimettersi in sesto per il Mondiale, è giusto che uno come lui ci sia”.