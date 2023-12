Calcio: Bundesliga, Union Berlino batte 2-0 il Colonia ed esce da zona retrocessione

Berlino, 20 dic. - (Adnkronos) - Vittoria di fondamentale importanze per l'Union Berlino che batte 2-0 in casa il Colonia, sale a quota 13 e allunga a +3 sul terzetto in coda alla classifica e per il momento esce dalla zona retrocessione. La squadra di Bjelica si impone grazie alle reti di Holl...

Berlino, 20 dic. – (Adnkronos) – Vittoria di fondamentale importanze per l'Union Berlino che batte 2-0 in casa il Colonia, sale a quota 13 e allunga a +3 sul terzetto in coda alla classifica e per il momento esce dalla zona retrocessione. La squadra di Bjelica si impone grazie alle reti di Hollerbach e Fofana. Spazio anche per Bonucci, l'ex capitano della Juventus è entrato in campo al 68' al posto di Haberer.