Calcio: Buongiorno, 'esordio in azzurro emozione forte, ho trovato un gruppo spettacolare'

Enschede, 18 giu. – (Adnkronos) – "E' stata una grande emozione, bello esordire in una partita in cui abbiamo dato tutto e giocato bene soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo riusciti a tenere botta e a soffrire. Sono contentissimo per me ma più per la vittoria della squadra". Così il difensore del Torino Alessandro Buongiorno dopo l'esordio con la maglia azzurra nella vittoria per 3-2 sull'Olanda nella finalina di Nations League. "Sono arrivato in punta di piedi, ma ho trovato un gruppo spettacolare e la vittoria di oggi è arrivata per questo", aggiunge Buongiorno al microfono di Rai Sport.