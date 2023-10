Calcio: Cagliari-Ranieri già ai titoli di coda? Per bookie prende quota l’opzione esonero

Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - L’ultimo posto in classifica con zero vittorie e due soli punti dopo sette giornate di campionato. Non è stato l’esordio dei sogni per il Cagliari di Claudio Ranieri, promosso in Serie A in extremis la scorsa stagione ma alle prese con un difficile ada...

Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – L’ultimo posto in classifica con zero vittorie e due soli punti dopo sette giornate di campionato. Non è stato l’esordio dei sogni per il Cagliari di Claudio Ranieri, promosso in Serie A in extremis la scorsa stagione ma alle prese con un difficile adattamento al massimo campionato. Per gli esperti di Snai l’esonero dell’allenatore romano – entro la fine del 2023 – si gioca a 1,75, quota che sale a 1,90 per i betting analyst di Sisal. Per uno scherzo del destino il futuro di Ranieri potrebbe essere deciso da una sfida per lui mai banale: i sardi, infatti, domenica pomeriggio ospiteranno alla “Sardegna Arena” proprio la Roma, ex formazione del tecnico campione d’Inghilterra con il Leicester.