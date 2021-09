Calcio: Caicedo saluta la Lazio, 'ricorderò con amore ogni momento con questa maglia'

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – "Provo tanta emozione nel salutarvi e ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete regalato finisce qui la mia avventura con la Lazio. Ricorderò con amore ogni momento in cui ho vestito la maglia della Lazio. Grazie a tutti per come avete accolto me e la mia famiglia".

Felipe Caicedo saluta così, sui suoi profili social, la Lazio che lascia dopo 4 stagioni per andare al Genoa.

Quello biancoceleste è il club in cui Caicedo ha giocato più anni, per una carriera passata anche da Svizzera, Inghilterra, Russia, Emirati Arabi e Spagna. "Come in tutte le grandi storie c'è un inizio e una fine – sottolinea il 32enne attaccante ecuadoriano – ci legheranno sempre quei gol al novantesimo minuto, gioia e passione.

Voglio ringraziare i compagni di squadra, la società, i magazzinieri, lo staff medico e tutti quelli che hanno lavorato a Formello e che mi hanno fatto sentire come a casa. Spero di essere riuscito a ripagarvi col mio impegno e la mia professionalità. Un abbraccio a tutti".

Il saluto finale è nello slogan coniato per lui dai tifosi biancocelesti: "Amami o faccio un Caicedo".