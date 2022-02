Calcio: Calabria, 'derby tra le partite più belle al mondo, tifosi creano atmosfera straordinaria'

Milano, 3 feb. – (Adnkronos) – "Il derby si faceva sentire anche a 9 anni. Ho bellissimi ricordi. In Primavera, con Inzaghi in panchina, giocammo un derby in casa dell'Inter con tutta la nostra curva a sostenerci. Appena entro in campo guardo la Curva Sud.

E' bellissimo osservare le due curve e le coreografie. E' tra le partite più belle del mondo ed è merito anche dei tifosi, creano un'atmosfera straordinaria. Avere quel contorno è qualcosa che auguro di vivere a tutti". Così il difensore del Milan Davide Calabria a due giorni dal derby della Madonnina.

"L'Inter è una squadra forte, mi piace molto la loro difesa e se devo farti un nome dico De Vrij -prosegue il 25enne rossonero a Dazn-.

Meglio la fascia mancina del Milan. Theo e Leao possono diventare due top-player. Ibrahimovic è un giocatore che attira su di se le attenzioni della difesa avversaria. Se gioca ancora a questi livelli è meglio averlo dalla propria parte".