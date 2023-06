Calcio: Calcagno sul caso Foggia, 'fermiamo questa piaga'

Roma, 19 giu. - (Adnkronos) - In merito al grave episodio di Foggia, con la macchina del capitano dei rossoneri Di Pasquale colpita da alcuni colpi di pistola, il Presidente AIC Umberto Calcagno, nell'esprimere vicinanza al calciatore, ha evidenziato come "ancora una volta atti di intimida...

Roma, 19 giu. – (Adnkronos) – In merito al grave episodio di Foggia, con la macchina del capitano dei rossoneri Di Pasquale colpita da alcuni colpi di pistola, il Presidente AIC Umberto Calcagno, nell'esprimere vicinanza al calciatore, ha evidenziato come "ancora una volta atti di intimidazione e violenza contro i calciatori diventano le notizie principali dei nostri weekend calcistici e vanno ad offuscare lo spettacolo sportivo che invece dovrebbe caratterizzare il nostro mondo. Non si deve abbassare la guardia" – ha proseguito Calcagno – “non si può rimanere ostaggi di pochi delinquenti che vanno individuati e puniti quanto prima. Oltre ai messaggi di solidarietà, ai quali naturalmente ci uniamo" – ha concluso il Presidente AIC – "l'auspicio è che arrivino anche provvedimenti efficaci per fermare questa autentica piaga”.