Calcio: Calcagno, 'tetto a sgravi primo passo per valorizzazione vivai'

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento Nannicini avvenuta nella notte, che ha riformulato la norma sul c.d. regime impatriati, prevedendo una soglia reddituale di accesso all’agevolazione elevata ad un importo pari o superiore al milione di euro e l’introduzione del limite minimo dei 20 anni di età”: così il Presidente AIC Umberto Calcagno riguardo le nuove disposizioni varate in Commissione Finanze che andranno mercoledì al voto del Senato.

“È un primo passo, spero non l’ultimo, che riteniamo decisivo verso la valorizzazione dei vivai italiani e l’auspicabile rimozione totale di una distorsione che penalizza i nostri atleti selezionabili per la maglia azzurra. Una battaglia” – ha proseguito Calcagno – “che l’Associazione Italiana Calciatori ha portato avanti con forza insieme alla Federazione e al Presidente Gabriele Gravina il quale, condividendo lo spirito dell’emendamento, ha dato un primo segnale concreto per riportare in tempi brevi il nostro mondo ad essere protagonista sulla scena internazionale.

Rammarica l’idea che, su una tematica così importante per il futuro del calcio italiano, non vi sia stata la condivisione di una parte della Lega di Serie A e della sottosegretaria alla Presidenza del CDM Valentina Vezzali, venendosi così a creare una inutile contrapposizione, pur avendo tutti a cuore l’obbiettivo comune del rilancio del nostro settore.

"Un sentito ringraziamento” – ha concluso il Presidente AIC – “va espresso al Senatore Nannicini e al Partito Democratico, che hanno sostenuto l'emendamento, al Governo e a tutte le forze politiche che stanotte in Commissione lo hanno approvato”.