Calcio: Calvo, 'Di Maria e Rabiot? Aspettiamo verdetto Coni per pianificare futuro'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – "Sicuramente è il momento di invertire la rotta, credo si tratti di una coincidenza il fatto che non abbiamo ancora vinto in trasferta, questa sera abbiamo l'occasione, siamo determinati e concentrati". Lo ha detto Francesco Calvo, CFO della Juventus, a Dazn. Il 19 aprile ci sarà il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni. "Ad oggi non abbiamo sensazioni. E' importante il 19 perchè finalmente avremo delle certezze, sicuramente è una data…. coincidenza, abbiamo il giorno dopo una partita di Europa League, importante, ma abbiamo il tempo di prepararci e per tenere la squadra concentrata, indipendentemente da quello che sarà l'esito del Collegio di Garanzia".

Qual è la situazione di Di Maria? Innanzitutto siamo felici che Angel si stia esprimendo al meglio. Nella prima parte di stagione non avevamo dubbi sul suo rendimento, ha avuto qualche acciacco fisico, qualche problemino che non gli ha permesso di esprimersi come lo conosciamo. Adesso finalmente sta bene e sta rendendo per come lo conosciamo, Il futuro…. lui si è espresso, ha avuto delle parole d'affetto per la Juventus, che a noi fanno piacere, perchè vuol dire che anche in una stagione complicata come questa, i grandi giocatori, i grandi campioni, hanno piacere a stare alla Juventus. Con lui come con tutti i giocatori parliamo costantemente, parliamo anche di futuro, ma lo facciamo dietro le quinte. Abbiamo ancora una stagione lunga, sia dal punto di vista sportivo che extra sportivo, per cui ci prendiamo il nostro tempo e quando avremo qualcosa da annunciare chiaramente lo annunceremo", ha aggiunto Calvo.

"Il futuro di Rabiot? Non lo scopriamo oggi, sicuramente è un giocatore molto forte che quest'anno sta rendendo benissimo. Lui ha fatto delle dichiarazioni poche settimane fa in cui come Di Maria ha spiegato quanto si trova bene alla Juventus e questo, ripeto, è per noi motivo di grande orgoglio. Sul futuro stiamo ragionando insieme, senza fretta, lui sa quanto teniamo a lui, noi sappiamo quanto lui si trova bene con noi, ci sono ancora tante incognite sul nostro futuro, sia da un punto di vista sportivo che extra sportivo, per cui nelle prossime settimane, aspettando anche il verdetto del Collegio di Garanzia che per pianificare il nostro futuro sarà importante, parleremo con tutti i giocatori per definire insieme il futuro".