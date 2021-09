Calcio: Camerun, Eto'o annuncia la candidatura per la presidenza della Federazione

Yaounde, 22 set. (Adnkronos) – La leggenda del calcio del Camerun, Samuel Eto'o, ha annunciato che si candiderà alla presidenza della Federcalcio del Camerun (Fecafoot). "Sono onorato e lieto di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Federcalcio del Camerun. Dopo un'attenta valutazione, ho deciso di prendere questa iniziativa per amore del Camerun e passione per il nostro calcio", ha dichiarato Eto'o in una nota i suoi social media.

"È tempo di ricostruire il nostro calcio", ha detto il quattro volte vincitore del premio African Player of the Year che si è impegnato a presentare un "progetto futuristico e innovativo" che farà rivivere i campionati locali del paese, il beach soccer e il calcio femminile.

"Prendo la mia candidatura con l'impegno pionieristico di non intascare un centesimo dell'indennità mensile prevista per la carica di presidente della federazione. Questi fondi saranno dedicati allo sviluppo del calcio dilettantistico.

Mi candido per questa carica per attirare finanziamenti esterni", ha detto l'ex stella del Barcellona e dell'Inter. Il Camerun ospiterà la Coppa d'Africa il prossimo anno ed Eto'o ha promesso di rendere l'evento "un successo storico" se eletto. Eto'o affronterà un'altra leggenda del calcio, Geremi Njitap, ex nazionale, centrocampista del Real Madrid e presidente in carica Seidou Mbombo Njoya nelle elezioni previste per novembre.