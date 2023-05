Calcio: Candela, 'Mourinho via? Lui è importante, spero che rinnovi'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Mourinho lascia la Roma? La gente non sa cosa dire e allora sostiene che se ne andrà". Lo ha detto all'Adnkronos Vincent Candela, ex giocatore della Roma, commentando la vittoria 1-0 sul Bayer Leverkusen dei giallorossi nell'andata della semifi...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Mourinho lascia la Roma? La gente non sa cosa dire e allora sostiene che se ne andrà". Lo ha detto all'Adnkronos Vincent Candela, ex giocatore della Roma, commentando la vittoria 1-0 sul Bayer Leverkusen dei giallorossi nell'andata della semifinale di Europa League giocata ieri. "Lui è importante, trasmette tanto alla squadra. Soprattutto la mentalità, si è visto anche ieri. Questo ciclo è molto utile per la Roma. Io addirittura spero nel rinnovo, sarebbe una buona mossa per dare sicurezza e stabilità a tutto l'ambiente. Vedremo a fine stagione le scelte che verranno fatte, ora rimaniamo concentrati sulla partita e sul finale di stagione, poi si vedrà" conclude il francese.