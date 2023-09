Calcio: Capello promuove gli azzurri, 'ottima prova, è mancato solo qualche gol in più'

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – "Ieri la nazionale mi è piaciuta molto, un'ottima prova da parte di tutti, la palla girava veloce, tutti i ragazzi si muovevano con i tempi giusti, direi che siamo sulla buona strada. Se vogliamo trovare un neo, è che abbiamo segnato poco per quanto creato". Così all'Adnkronos Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre di Milan, Roma e Juventus, commentando la vittoria per 2-1 degli azzurri sull'Ucraina nelle qualificazioni a Euro 2024.

Capello elogia in particolare il ct Luciano Spalletti e Davide Frattesi, l'autore dei due gol. "Il mister ha letto bene la partita, non ha sbagliato nulla, è promosso a pieni voti. Sono molto contento anche per Frattesi a cui avevo consegnato il premio Bulgarelli come miglior giovane qualche tempo fa, ora è un centrocampista di alto livello e pronto a ritagliarsi sempre più spazio in Nazionale e nell'Inter".

Secondo l'ex ct di Inghilterra e Russia la strada per la qualificazione, se non in discesa, diventa alla portata. "Questa vittoria aiuterà molto i ragazzi, gli darà morale. Ora – conclude – sanno di essere una squadra e sono convinto che da ora in avanti potranno solo crescere".