Calcio: Casini, 'accogliamo con favore l'iniziativa di rendere pubblici i dialoghi con il Var'

Milano, 23 set. – (Adnkronos) – “Accogliamo con grande favore e apprezzamento l’iniziativa annunciata oggi di rendere pubblici i dialoghi degli arbitri con le sale Var. Si tratta di una delle tante innovazioni inserite da Lega Serie A nel documento con le proposte di riforma elaborato a fine 2022 per innovare il calcio italiano e metterlo al passo con i progressi tecnologici degli ultimi anni. La tecnologia oramai offre sempre più un importante supporto agli arbitri nella gestione delle partite e, al tempo stesso, permette di rispondere a una domanda sempre più esigente, anche di trasparenza, dei milioni di spettatori dello sport più popolare al mondo". Lo dice il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, in merito all'accordo Figc, Aia e Dazn per i colloqui var in tv.

"Ringrazio la Figc che, insieme a Dazn e grazie alla collaborazione del nostro IBC di Lissone, una vera eccellenza, hanno reso concreta questa innovazione. Una visione comune delle diverse componenti del calcio italiano è fondamentale per migliorare la fruibilità dello spettacolo, anche agevolando la comprensione delle dinamiche legate allo sviluppo delle partite", aggiunge Casini.