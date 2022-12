Calcio: Casini, 'bocciatura spalmadebiti? Non mi risulta ci sia uno stop definitivo del Governo

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - "In realtà, dalle interlocuzioni istituzionali non c'è stato alcuno stop a voler risolvere il problema dei pagamenti sospesi di tutto lo sport". Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta così la bocciatura dell'e...

– (Adnkronos) – "In realtà, dalle interlocuzioni istituzionali non c'è stato alcuno stop a voler risolvere il problema dei pagamenti sospesi di tutto lo sport". Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, commenta così la bocciatura dell'emendamento spalmadebiti: "Il governo ci sta lavorando, siamo in attesa di capire come -prosegue Casini-. Non farei confusioni con eventuali pareri negativi o bocciature di singoli emendamenti rispetto ai propositi del governo. Il ministro Abodi ha mostrato consapevolezza di voler risolvere il tema nell'ambito degli strumenti a disposizione".

C'è delusione per lo stop del governo all'emendamento? "Delusione sì, ma siamo sportivi e la partita non è finita".