Calcio: Casini, 'calendario Serie A fino al 4 gennaio, miglioreremo ancora programmazione'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – La Lega Serie A ha reso nota la programmazione gare dalla 6a alla 16a Giornata di andata della Serie A Tim 2022/2023. Le prossime finestre, fissate in base alle competizioni europee e alla Coppa Italia, sono quelle già stabilite con il Comunicato Ufficiale n.

314 dello scorso 24 giugno: 24 ottobre, 10 novembre, 21 marzo, 28 aprile, 29 maggio.

"Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A Tim fino al 4 gennaio. La programmazione delle gare, avviata da quest’anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai Club, perché permette di programmare al meglio l'attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto dai tifosi perché consente loro di sapere per tempo le date esatte in cui giocherà la loro squadra del cuore e di pianificare così anche la partecipazione allo stadio", ha spiegato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

"Come abbiamo detto a inizio stagione, il calendario delle partite sarà diffuso periodicamente nel corso dell’anno, in giorni già stabiliti. Siamo oggi arrivati alla programmazione del primo turno del nuovo anno; il 24 ottobre renderemo noti gli incontri per tutto il mese di gennaio e per la prima settimana di febbraio. Ringrazio l’Ad, il nostro Hco Andrea Butti e tutta la struttura della Lega per il grande lavoro fatto", ha aggiunto Casini.