Calcio: Casini e Balata a Ghirelli, 'al lavoro per proposta riformatrice da condividere in Consiglio Figc'**

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Oggi i Presidenti delle Leghe di Serie A e Serie B, Lorenzo Casini e Mauro Balata, hanno inviato una lettera al Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nella quale evidenziano come le due Leghe sono da tempo al lavoro per una proposta riformatrice, che sarà ...

Roma, 23 nov.

(Adnkronos) – Oggi i Presidenti delle Leghe di Serie A e Serie B, Lorenzo Casini e Mauro Balata, hanno inviato una lettera al Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, nella quale evidenziano come le due Leghe sono da tempo al lavoro per una proposta riformatrice, che sarà condivisa in Consiglio federale appena completata. "Egregio Presidente, caro Francesco, facciamo seguito alla Tua del 21 novembre u.s., condividendo le preoccupazioni ivi espresse riguardo lo stato di salute del calcio italiano, come abbiamo avuto entrambi modo di rappresentare, e come testimoniato dalle plurime occasioni di interlocuzione sul tema con Te e nel Consiglio federale.

Proprio la responsabilità istituzionale che caratterizza il nostro agire ci impone di riconoscere il Consiglio federale come sede statutariamente deputata a vagliare qualsivoglia proposta riformatrice", spiegano Casini e Balata nella lettera.

"Per questa ragione, siamo da settimane al lavoro per definire un piano di intervento di cui, appena giunto a compimento di redazione, sarà nostra premura portarTi a conoscenza e condividere, nel prosieguo di una collaborazione che deve essere spunto e preludio alla trattazione nella sede istituzionalmente deputata", concludono i due presidenti.