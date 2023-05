Calcio: Casini, 'Lega Serie A ha approvato all'unanimità bando per diritti tv'

Milano, 16 mag. - (Adnkronos) - “Quest'assemblea era stata convocata per due ragioni, uno il bando per i diritti tv a livello nazionale e l'altro sulla questione della centralizzazione degli archivi correnti, ritenuta così importante da inserirla nello statuto”. A parlar...

Milano, 16 mag. – (Adnkronos) – “Quest'assemblea era stata convocata per due ragioni, uno il bando per i diritti tv a livello nazionale e l'altro sulla questione della centralizzazione degli archivi correnti, ritenuta così importante da inserirla nello statuto”. A parlare è Lorenzo Casini, presidente Serie A al termine del'assemblea della Lega che nella giornata di oggi ha definito il bando per l'assegnazione dei diritti tv del prossimo ciclo, che saranno soggetti all'approvazione dell'Agcom.

“Oggi le squadre hanno approvato all'unanimità le modifiche allo statuto e il bando con gli inviti a offrire – continua il presidente -, è una giornata importante perché queste modifiche, che dovranno seguire il loro corso e saranno trasmesse alla Figc, inseriscono il principio per cui l'archivio corrente, per il prossimo quinquennio viene inserito nella commercializzazione in via centralizzata e viene previsto un criterio di riparto che tiene conto della storia delle squadre".

"È un momento epocale per la storia dei diritti audiovisivi perché rappresenta la consapevolezza della necessità di cambiare e rafforzare il luogo della Lega nell'organizzazione della competizione. Lo sforzo che la Lega ha fatto è stato di portare il periodo da tre a cinque anni, ma il bando prevede una serie di pacchetti con possibili offerte a 3, a 4 o a 5. Aspettiamo le offerte”, conclude Casini.