Calcio: Casini, 'livello Serie A non è più quello degli anni '90 ma non è crollato'

Roma, 20 mag. – (Adnkronos) – "Io non credo che il livello della Serie A sia così basso, la finale di Coppa Italia l'abbiamo vista e quello che non abbiamo apprezzato è stato il bordo campo (riferimento al parapiglia nel finale tra Allegri e la panchina dell'Inter, ndr), e ci stiamo lavorando".

Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini nel suo intervento al forum del Corriere dello Sport 'il calcio che l'Italia si merita'. "La BBC è venuta a intervistarci perché erano anni che non si vedeva un campionato così combattuto. Ci vedo un po' di italianismo, nel dire che va tutto male… Il livello non è lo stesso degli anni '90, ma non è crollato", aggiunge Casini.