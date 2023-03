Calcio: Casini, 'nove proposte da parte degli investitori per Serie A'

Calcio: Casini, 'nove proposte da parte degli investitori per Serie A'

Calcio: Casini, 'nove proposte da parte degli investitori per Serie A'

Milano, 13 mar. - (Adnkronos) - "Oggi c'è stata una informativa sulle manifestazioni di interesse da parte degli investitori, dopo averla ascoltata i club hanno preso tempo per esaminare la corposa documentazione e ci riaggiorneremo nell'assemblea già programmata per il ...

Milano, 13 mar. – (Adnkronos) – "Oggi c'è stata una informativa sulle manifestazioni di interesse da parte degli investitori, dopo averla ascoltata i club hanno preso tempo per esaminare la corposa documentazione e ci riaggiorneremo nell'assemblea già programmata per il 31 marzo. Sono state tenute aperte tutte le opzioni, è stato ritenuto prematuro prendere decisioni ora sul percorso. Sono nove proposte, di cui due arrivate negli ultimi giorni". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, in conferenza stampa al termine dell'assemblea dei club.