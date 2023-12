Calcio: Casini, ‘numero squadre Serie A? Sono 20 come Premier e Liga, lavorare su regole gioco'

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – "Si gioca tanto perché sono aumentate le competizioni, la Nations League, il Mondiale per club, le competizioni europee, ma il problema principale è che non c’è il tempo per recuperare. Analisi mediche mostrano che il calciatore professionista ha bisogno di 96 ore per recuperare da un impegno e spesso non ci sono. Ridurre numero squadre Serie A? Abbiamo 20 squadre come Premier e Liga. E’ vero che i grandi club vorrebbero meno partite nazionali per guadagnare di più nelle gare europee ma è anche indubbio che Fifa e Uefa vedono con favore l’aumento delle loro competizioni". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini durante il convegno "Medicina e Scienza dello Sport" che si tiene all'UniCamillus nell'ambito della serie di seminari "Orizzonti della Medicina”. “Bisognerebbe lavorare anche sulle regole del gioco. Aumentare le sostituzioni, avere più cambi, introdurre i cambi volanti o il tempo effettivo. Se ridurre il numero di squadre in Serie A è utile o meno? La domanda porta a mettere in discussione se ha ancora senso lo spezzatino delle gare e non tornare ad una contestualità che la Premier ha sempre mantenuto”.