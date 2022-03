Calcio: Casini, 'riprogrammati recuperi cinque partite rinviate per la pandemia'**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo programmato nelle prime date utili i recuperi delle cinque partite rinviate tra fine dicembre e inizio gennaio a causa della pandemia". Lo ha detto il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini. "Ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Lega per il lavoro svolto, che ora consente a tifosi e Società di avere il quadro chiaro degli impegni sportivi fino al termine del campionato.

In futuro sarà bene non attendere mesi per stabilire le date delle gare non disputate. Per questo ho scritto oggi ai Presidenti Giovanni Malagò e Gabriele Gravina per trovare insieme una soluzione che possa ridurre sensibilmente i tempi delle eventuali controversie in caso di gare rinviate, anche con procedure speciali simili a quanto già avviene con il Tas durante i giochi olimpici”, ha aggiunto Casini.