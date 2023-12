Calcio: Casini, 'sorteggio Champions complicato, importante andare avanti'

Milano, 18 dic. - (Adnkronos) - "Un sorteggio complicato, sono partite tutte impegnative, ma le squadre italiane ci hanno abituato ad ottenere grandi risultati e non possiamo che fare il tifo. Sappiamo quanto sia importante andare avanti ad ogni costo". Così il presidente della Lega...

Milano, 18 dic. – (Adnkronos) – "Un sorteggio complicato, sono partite tutte impegnative, ma le squadre italiane ci hanno abituato ad ottenere grandi risultati e non possiamo che fare il tifo. Sappiamo quanto sia importante andare avanti ad ogni costo". Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell'assemblea odierna della Lega Serie A a Milano, in merito al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League per Inter, Napoli e Lazio, che affronteranno rispettivamente Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.