Calcio: Casini, 'Var non è moviola, discutere migliorie e valutare il challenge'

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – "Sul Var c'è un equivoco di fondo: non è la moviola, mentre nell'opinione pubblica è intesa in questo modo. In questa fase di sperimentazione vanno discusse alcune migliorie, io per esempio ritengo giusto valutare la possibilità di un challenge per ogni squadra, una proposta sul tavolo: in questo clima di sospetti dare la possibilità alle panchine di chiedere la revisione di una determinata azione non dovrebbe creare problemi".

Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento.