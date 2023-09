Calcio: caso Osimhen, De Laurentiis rifiuta il Tapiro d'oro

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) le immagini assai movimentate del tentativo di Valerio Staffelli di recapitare il Tapiro d’oro al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Consegna mancata, che è degenerata in spintoni all’inviato del tg satirico e alla sua troupe. Le accuse di falso in bilancio, i risultati altalenanti dopo la trionfale corsa Scudetto dell’anno scorso e il “caso Osimhen”: l’inviato di Striscia ha cercato con ironia di chiederne conto a De Laurentiis, intercettato alla stazione di Roma Termini. Il presidente, però, ha preferito non rispondere e non ritirare il Tapiro dalle mani di Staffelli, che è stato molto strattonato – insieme alla sua troupe – dalla scorta e dal personale di sicurezza delle Ferrovie dello Stato. Per De Laurentiis questo sarebbe stato il terzo Tapiro d’oro della carriera.