Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Dodici mesi di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, 16 e 10 giorni per l'ex ds bianconero Fabio Paratici, 11 mesi e 5 giorni per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Queste le richieste della Procura della Figc al processo sportivo sul caso delle plusvalenze fittizie che vede coinvolti 11 club di Serie A.