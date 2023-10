**Calcio: caso scommesse, Tonali in Procura Torino dal pm Pedrotta**

**Calcio: caso scommesse, Tonali in Procura Torino dal pm Pedrotta**

Torino, 17 ott. (Adnkronos) - È in corso da circa un’ora in procura a Torino un interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta su presunte scommesse di alcuni calciatori su piattaforme non autorizzate. A quanto si apprende davanti al pm Manuela Perrotta e gli investigatori della ...