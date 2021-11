Calcio: caso sextape Valbuena, Benzema condannato a un anno con condizionale**

Madrid, 24 nov. (Adnkronos) – L'attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema è stato dichiarato colpevole di complicità nel tentativo di ricattare il suo ex compagno di squadra Mathieu Valbuena con un video a sfondo sessuale. Il giocatore è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena, che dovrà scontare in caso di recidiva, e a 75mila euro di multa.

La Corte di Versailles ha ritenuto che la conversazione che Benzema ha avuto con Valbuena in cui ha cercato di convincerlo a entrare in contatto con i ricattatori costituisce un intervento "deliberato" affinché l'allora calciatore del Lione pagasse per impedire la trasmissione del video. L'avvocato di Benzema ha annunciato che farà ricorso contro la sentenza. "La corte ha chiaramente indicato che Benzema non era a conoscenza delle manovre preliminari. Siamo piuttosto sbalorditi da questa sentenza.

Il ricorso è necessario", ha assicurato il legale.