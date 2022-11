Calcio: Cavani tifa Napoli, 'mi sembra ci siano le condizioni per vincere lo scudetto'

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - "Oggi lo seguo da lontano ma con grande partecipazione e attenzione e sono felicissimo per ciò che stanno facendo. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare a vincere la Serie A, ma lo spero vivamente. E mi sembra che ci s...

– (Adnkronos) – "Oggi lo seguo da lontano ma con grande partecipazione e attenzione e sono felicissimo per ciò che stanno facendo. Qui a Valencia hanno un tifoso in più. Non so se ce la può fare a vincere la Serie A, ma lo spero vivamente. E mi sembra che ci siano tutte le condizioni necessarie". LO dice l'ex attaccante del Napoli Edinson Cavani in merito alle possibilità degli azzurri di Spalletti di vincere lo scudetto.

"Tutte le squadre dove giochi ti lasciano qualcosa però Napoli ha un posto speciale nella mia memoria, perché quei tre anni sono stati l’embrione che ha fatto sbocciare una carriera che poi è proseguita a Parigi e a Manchester -aggiunge il 35enne uruguayano alla 'Gazzetta dello Sport'-. Io sono un tipo riservato, poco abituato ad esternare le emozioni. E l’affetto che ricevetti a Napoli dal primo momento mi emozionò, e fece scattare dentro di me qualcosa di speciale".