Calcio: Ceferin, 'mi ricandido per altro mandato a presidenza Uefa'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "Mi ricandiderò per un altro mandato per la presidenza della Uefa. Ho già ricevuto 55 lettere di sostegno, sarebbe strano se non mi ricandidassi. Se sarò l'unico candidato? Sembra di si". Lo ha annunciato il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel corso del congresso Aips-Ussi a Roma.

"Non vogliono che me ne vada…", ha detto sorridendo il dirigente sloveno che in merito alle elezioni per la presidenza della Fifa ha spiegato: "non credo che l'Europa presenterà un candidato".