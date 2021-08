Mosca, 2 ago. – (Adnkronos) – "Nikola ha chiarito la sua posizione, vuole lottare per le competizioni europee. Ma volere e avere questa opportunità sono cose diverse. Il club deve ottenere un'offerta decente, ma finora non c'è stata nessuna offerta. C'era interesse e continua ad esserci, ma non c'è nessuna offerta che soddisfa il club".

Così al portale russo Sport 24 il Ceo del Cska Mosca Roman Babayev in merito alla situazione di Nikola Vlasic obiettivo di mercato del Milan.