Calcio: Champions, Barça fermato dal Benfica sullo 0-0, vincono Lille e Siviglia

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Il Barcellona di Xavi non riesce a vincere contro il Benfica al Camp Nou, pareggiando 0-0 in una gara valida per la quinta giornata del gruppo E della Champions League. Con questo punto il Barça mantiene il secondo posto nel girone a 7 punti ma si dovrà conquistare la qualificazione nell'ultimo turno in casa del Bayern già qualificato con 15 punti.

Il Benfica resta terzo a -2 dal Barça e nell'ultimo turno affronterà la Dinamo Kiev già eliminata con un punto.

Nel Gruppo G il Lille si impone 1-0 sul Salisburgo grazie al gol di David al 31' e passa al comando della classifica davanti agli austriaci. Torna in corsa il Siviglia, terzo in classifica, grazie al successo per 2-0 sul Wolfsburg con le reti di Jordan e Mir.

Nel girone della Juventus, pareggio 1-1 tra Malmoe e Zenit.