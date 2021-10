Calcio: Champions femminile, Adidas diventa sponsor globale esclusivo (2)

(Adnkronos) – Nick Craggs, General Manager, adidas Football commenta: "La Uefa Women's Champions League è la massima competizione per i club e questa nuova partnership porterà più fan che mai. In adidas crediamo che lo sport dia il potere di cambiare e migliorare la vita di molte persone.

Più visibilità, più copertura e nuovi formati innovativi rappresentano un altro passo verso l'ascesa del calcio femminile. Siamo entusiasti di unirci a Dazn e YouTube per portare avanti il gioco".

James Rushton, Co-Ceo di Dazn Group dichiara: “Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente adidas come sponsor globale di Dazn e della diretta della UEFA Women's Champions League. Questo rende adidas il nostro più grande sponsor globale fino ad oggi, ed è anche una testimonianza importante dell'enorme potenziale e delle impareggiabili opportunità di partnership che esistono intorno al calcio femminile, specialmente a questo livello d'élite.

Non vediamo l'ora di lavorare con adidas per far progredire questa competizione, raggiungendo nuovi tifosi e continuando a far avanzare l'ecosistema economico – sempre di più in crescita – del calcio femminile”.