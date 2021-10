Calcio: Champions femminile, Adidas diventa sponsor globale esclusivo (3)

(Adnkronos) – "Quando abbiamo annunciato questo storico accordo qualche mese fa, abbiamo presentato un cortometraggio intitolato 'We ALL Rise With More Eyes', che esprime bene quanto Dazn creda nelle potenzialità del calcio femminile e di come una maggiore visibilità possa portare la competizione a nuovi traguardi.

Con adidas a bordo come sponsor globale di questa stagione, non vediamo l'ora di vedere ancora più occhi puntati sul calcio femminile, ma soprattutto di vedere ancora più tifosi, sponsor e atlete che possano diventare fonte di ispirazione per la prossima generazione di giocatrici, e trasmettere la passione per il gioco, insegnando a inseguire i propri sogni”, commenta Nancy Elder, Chief Communications Officer di Dazn Group.

"È un momento importante per il calcio femminile.

Questa sponsorizzazione, unica nel suo genere, permetterà ad adidas di raggiungere e coinvolgere i tifosi di tutto il mondo della Women's Champions League su YouTube. C'è un legame diretto tra investimenti finanziari e diminuzione del divario nella visibilità del calcio femminile. Grazie ad adidas, con il sostegno di grandi partner come Mediacom, abbiamo fatto un altro passo in avanti verso la piena parità”, conclude Marianne Stroehmann, Senior Industry Director di Google.