Calcio: Champions, gas lacrimogeni nella zona delle famiglie, la testimonianza del fratello di Matip

Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Caos fuori dallo Stade de France di Saint Denis, che ha ritardato di oltre mezz'ora l'inizio della finale di Champions tra il Liverpool e il Real Madrid. Ai microfoni di Sky Germania, il fratello del difensore dei Reds Joel Matip, Marvin, ha raccontato la situazione fuori dai cancelli dello stadio parigino, spiegando come le forze dell'ordine abbiano perso il controllo della situazione e abbiano iniziato a sparare gas lacrimogeni sulla folla, anche in zone come l'area famiglie, in cui nessun tifoso era coinvolto nei disordini del pre gara.

"Organizzazione indegna di una finale di Champions", ha tuonato il fratello di Matip, che è stato costretto a fuggire e a rifugiarsi in un vicino ristorante, con la moglie incinta.