Calcio: Champions, il Burj Khalifa di Dubai si illumina con i colori del Milan

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – Cresce in tutto il mondo l'attesa per la semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo e simbolo di Dubai, si è illuminato di rossonero nell’ambito della campagna del Milan “Una luce che non svanisce mai”, nata per accompagnare i tifosi rossoneri in giro per il mondo al calcio d’inizio della semifinale di andata di Champions League contro i nerazzurri.