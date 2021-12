Calcio: Champions, l'Atalanta si sveglia tardi, il Villarreal vince 3-2 ed è agli ottavi (2)

(Adnkronos) – Il 2-0 è una conseguenza dei tanti uno contro uno lasciati a Moreno e Danjuma, ma arriva su azione manovrata con la difesa piazzata, con Capoue che si lascia dietro Freuler e, senza essere marcato da nessuno, insacca da pochi metri.

L'Atalanta prova a cambiare inserendo Malinovskyi per Pessina e Djimsiti per Demiral, ma anche il migliore della retroguardia, Palomino, scivola sul 3-0 lasciando a Gerard Moreno la possibilità di servire Danjuma per il 3-0. Anche un pizzico di sfortuna in qualche circostanza, con un palo colpito da Zapata e una traversa di Demiral.

L'Atalanta trova il gol solo al 71', con un assist di Maehle per Malinovskyi che dal limite spara con il sinistro, battendo Rulli.

Emery non cambia nessuno, convinto della bontà delle sue scelte, mentre l'inserimento di Muriel, regala più peso all'attacco orobico. A dieci dalla fine Ilicic trova un corridoio clamoroso per Zapata che fulmina Rulli in uscita con il pallonetto. All'ottantacinquesimo è ancora il colombiano, di testa, a trovarsi il pallone del pareggio, nell'azione successiva Muriel scarica sul palo, sul rimbalzo Toloi a porta vuota manda fuori.