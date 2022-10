Calcio: Champions, le formazioni ufficiali di Maccabi-Juve

Haifa, 11 ott. – (Adnkronos) – Sono ufficiali le formazioni di Maccabi Haifa e Juventus, in campo alle 18.45 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Allegri fa riposare Bremer, al suo posto in campo Rugani.

Questi gli 11 iniziali:

Maccabi Haifa (4-3-3) – Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. All: Bakhar.

Juventus (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.