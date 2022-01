Calcio: Champions League, Barella squalificato due turni, salta il Liverpool

Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – L'Inter dovrà rinunciare a Nicolò Barella per il doppio confronto con il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. Il 24enne sardo è infatti stato squalificato per due giornate dalla Uefa. Il centrocampista nerazzurro paga a caro prezzo l'espulsione rimediata nell'ultima gara del girone contro il Real Madrid, quando reagì a un intervento sopra le righe di Eder Militao che lo spinse contro i cartelloni pubblicitari in un contrasto vicino alla linea laterale.

Reazione che l'arbitro Felix Brych sanzionò con un rosso diretto.