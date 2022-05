Calcio: Champions League, le formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid

Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Liverpool e Real Madrid, in campo alle 21 allo Stade de France di Parigi per la finale di Champions League. Formazione confermata per i blancos, con Valverde guastatore in appoggio a Benzema e Vinicius jr, centrocampo storico con Kroos, Casemiro e Modric, mentre in difesa Mendy vince il ballottaggio con Marcelo.

Per i Reds tridente con Salah, Mané e Luis Diaz, a centrocampo Thiago Alcantara, Henderson e Fabinho, in difesa Konaté fa coppia con Van Dijk. Questi gli 11 iniziali.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Luis Diaz, Mané. Allenatore: Klopp.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius jr. Allenatore: Ancelotti.