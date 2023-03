Calcio: Champions League, polacco Marciniak arbitra Porto-Inter

Nyon, 12 mar. - (Adnkronos) - Il polacco Szymon Marciniak è l'arbitri designato a dirigere Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 14 marzo alle 21 allo stadio 'Do Dragao'. La gara d'andata è terminata 1-0 ...

Nyon, 12 mar. – (Adnkronos) – Il polacco Szymon Marciniak è l'arbitri designato a dirigere Porto-Inter, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì 14 marzo alle 21 allo stadio 'Do Dragao'. La gara d'andata è terminata 1-0 in favore dei nerazzurri.