Calcio: Champions League, Shakhtar Donetsk-Barcellona 1-0

Amburgo, 7 nov. – (Adnkronos) – Lo Shakhtar Donetsk batte 1-0 il Barcellona in un match della quarta giornata del gruppo H di Champions League, disputato al Volkparkstadion di Amburgo. Il gol decisivo lo firma Sikan al 40'. Alle 21, sempre per il girone H, in campo Porto e Anversa. In classifica guida il Barcellona con 9 punti, seguito da Shakhtar e Porto a quota 6, chiude l'Anversa a zero.