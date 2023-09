Calcio: Champions League, Sporting Braga-Napoli 1-2**

Braga, 20 set. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 lo Sporting Braga in un match della prima giornata del gruppo C di Champions League, disputato allo stadio 'Municipal' della città portoghese. Al vantaggio degli azzurri con capitan Di Lorenzo al 46' del primo tempo, risponde B...

Braga, 20 set. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 lo Sporting Braga in un match della prima giornata del gruppo C di Champions League, disputato allo stadio 'Municipal' della città portoghese. Al vantaggio degli azzurri con capitan Di Lorenzo al 46' del primo tempo, risponde Bruma all'84'. Il gol vittoria per i campioni d'Italia in carica arriva all'88' grazie all'autorete di Niakate.