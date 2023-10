Calcio: Champions, Napoli-Real Madrid, Ancelotti favorito in quota nel ritorno al 'Maradona'

Roma, 2 ott. – (Adnkronos) – Sarà il ritorno di Carlo Ancelotti a Napoli a battezzare l’esordio casalingo in Champions League del Napoli, reduce dal colpo esterno di Braga. Gli uomini di Garcia, mai vincenti nella storia della competizione contro le Merengues, vedono il successo a 2,70 su William Hill contro il 2,55 della vittoria madrilena. Sale invece a 3,50 il primo pari nella competizione delle due formazioni. Le ultime due sfide dirette hanno visto entrambe le squadre a segno, con il Goal ancora in vantaggio, a 1,61, sul No Goal offerto a 2,20. In quei precedenti della stagione 2016/17, il Real ha vinto per 3-1 – sia in casa che in trasferta – risultato fissato a 17 volte la posta mentre in pole c’è l’1-1 a 6.

Sarà di nuovo il Benfica l’avversario dell’Inter, a caccia della prima vittoria europea dopo il pari di San Sebastian. I nerazzurri ritrovano i lusitani dopo la doppia affermazione nei quarti di finale della scorsa edizione e per gli esperti di William Hill gli uomini di Inzaghi partono ancora favoriti, a 1,78, sul colpo ospite dato a 4,50. Nel mezzo, a 3,75 il segno «X». Perfetto equilibrio invece per i bookie tra Over 2.5 e Under 2.5, proposti entrambi a 1,85. Dopo il gol contro la Real Sociedad e la quaterna di Salerno, Lautaro Martinez vuole trascinare ancora i vicecampioni d’Europa: la rete del “Toro” si gioca a 2,30 mentre tra i lusitani in pole c’è il connazionale Angel Di Maria, a 4,40.

Partita delicata per la Lazio, impegnata sul difficile campo dei Celtic. I biancocelesti vogliono svoltare una stagione finora iniziata tra luci e ombre: su William Hill è avanti il segno «2» a 2,40, sale a 2,87 il successo scozzese – come nei due precedenti – con il pari fissato a 3,50. Le due affermazioni della squadra di Glasgow nel 2019 arrivarono entrambe per 2-1, eventualità che se ripetuta mercoledì paga 10 volte la posta, mentre lo stesso risultato a favore dei capitolini vale 9 volte la posta. Occhi puntati su Ciro Immobile, favorito come marcatore del match a 2,80.

Il Milan di Stefano Pioli, impegnato nel girone più duro dell’intera Champions, fa visita al Borussia Dortmund, ancora a zero punti dopo la sconfitta di Parigi. In un match da tripla, i quotisti di William Hill premiano la vittoria tedesca, a 2,40, sul successo rossonero visto a 2,87. Il secondo pari europeo dei rossoneri si attesta a 3,50. Entrambe le squadre non hanno segnato nell’esordio, ma in quota comanda nettamente il Goal, a 1,61, sul No Goal visto a 2,20. Torna a Dortmund Christian Pulisic, esploso nel grande calcio proprio con i gialloneri: la rete dell’ex dello statunitense, già a segno sabato contro la Lazio, è fissata a 4,33.