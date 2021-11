Calcio: Champions, Psg a Lipsia senza Messi infortunato

Parigi, 2 nov. – (Adnkronos) – Ritorna la Champions League e il Paris Saint-Germain è atteso domani sera dalla sfida in Germania contro il Lipsia. Una gara che non giocherà Lionel Messi, lasciato in Francia a causa di un problema fisico. Secondo quanto comunicato dal club parigini, l'argentino ha riportato un "fastidio al tendine del ginocchio sinistro e un dolore al ginocchio a seguito di una contusione".

Rientra invece Kylian Mbappè, che figura regolarmente nella lista degli attaccanti a disposizione di Pochettino insieme a Di Maria, Icardi e Neymar. Ancora out, infine, sia Sergio Ramos che Verratti, mentre Paredes ha ripreso a correre 19 giorni dopo lo stop per infortunio muscolare ma non è ancora pronto per scendere in campo.