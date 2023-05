Calcio: Champions, Real-City vale ancora la finale, per i bookie sarà 'vendetta' inglese

Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Sarà ancora Real Madrid-Manchester City, a distanza di un anno, sempre in semifinale. Dopo la rocambolesca qualificazione ottenuta la scorsa stagione dagli spagnoli, poi vincitori del trofeo, gli uomini di Guardiola cercano il riscatto nella gara del Bernabeu: per...

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – Sarà ancora Real Madrid-Manchester City, a distanza di un anno, sempre in semifinale. Dopo la rocambolesca qualificazione ottenuta la scorsa stagione dagli spagnoli, poi vincitori del trofeo, gli uomini di Guardiola cercano il riscatto nella gara del Bernabeu: per gli esperti di Scommessemania sono avanti gli inglesi, offerti a 2,17, quota che sale a 2,23 su Betflag, contro il successo dei Blancos che oscilla tra 3 e 3,10 volte la posta, Si gioca invece tra 3,30 e 3,55 il pareggio assente tra i due club dal 2016.

La capolista della Premier League è nettamente favorita anche per il passaggio del turno, proposto a 1,37 contro il 3,10 del bis delle Merengues, capaci però di eliminare tra ottavi e quarti altre due inglesi come Liverpool e Chelsea. Sarà una sfida all’insegna dello spettacolo in quota, come nelle ultime quattro sfide a eliminazione diretta disputate tra 2020 e 2022: in pole il quinto Over 2.5 consecutivo, fissato a 1,67, sull’Under 2.5 visto a 2,11.

Tra i tanti spunti del match, impossibile sottovalutare il duello tra i due bomber, il capocannoniere della competizione Erling Haaland e il Pallone d’Oro in carica Karim Benzema. Avanti la rete del bomber norvegese, a 1,89, sul centro del centravanti francese dato a 2,30.