Calcio: Champions, semifinale Milan-Inter in chiaro su Prime Video e sul canale Tv8 di Sky

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Prime Video ha annunciato oggi che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita di Uefa Champions League tra Milan e Inter in Italia sia su Prime Video che sul canale in chiaro di Sky Tv8, dando così a tutti gli appassionati di calcio in Italia la possibilità di godere della copertura in diretta di Prime Video, eccezionalmente distribuita anche in chiaro sul canale TV8 di Sky per lo storico match in programma mercoledì 10 maggio. La Uefa Champions League su Prime Video è inclusa nell'abbonamento Prime.