Nyon, 5 set. – (Adnkronos) – Il francese Clément Turpin arbitrerà Inter-Bayern Monaco, match valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League in programma allo stadio 'Meazza' di Milano mercoledì 7 settembre alle ore 21. In contemporanea allo stadio 'Maradona' lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande dirigerà Napoli-Liverpool, match d'esordio del gruppo A di Champions League.