Calcio: Chelsea in pressing sul governo inglese, 'lasciateci vendere i biglietti'

Londra, 14 mar. – (Adnkronos) – Il Chelsea in pressing sul governo inglese. Secondo il Daily Mail la società londinese, congelata dal 10 marzo ovvero da quando sono arrivate le sanzioni del governo contro Roman Abramovich, non può fare operazioni commerciali. Come vendere biglietti, operazione che però la società londinese sta chiedendo a gran voce al governo.

I Blues chiederanno un'appendice all'attuale licenza per sostenere economicamente la società che altrimenti rischia il tracollo finanziario. Al momento solo gli abbonati possono accadere a Stamford Bridge.