Calcio: Chelsea, prolungato il contratto di Tuchel fino al 2024

Londra, 4 giu. (Adnkronos) – Il Chelsea Football Club "è molto felice di confermare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del Club", ha annunciato il Chelsea il prolungamento fino al 2024.

"Il nostro capo allenatore ha assunto il ruolo a gennaio e ha supervisionato l'ascesa al quarto posto della classifica della Premier League, assicurando il nostro posto in Champions League per il 2021/22 ancor prima di essere incoronato vincitore in questa stagione".

Il Chelsea sotto Tuchel ha anche raggiunto la finale di FA Cup dove un singolo gol del Leicester City ci ha sconfitto, ma il vero trionfo è arrivato due settimane dopo, quando il Manchester City è stato battuto da un'impressionante esibizione di squadra a tutto tondo a Porto.

Sul prolungamento del suo contratto, Tuchel ha dichiarato: "Non riesco a immaginare un'occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per l'esperienza e molto felice di far parte della famiglia Chelsea. C'è molto altro in arrivo e attendiamo con impazienza i nostri prossimi passi con ambizione".