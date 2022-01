Calcio: Chelsea, Thiago Silva rinnova fino al 2023

Londra, 3 gen. – (Adnkronos) – Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato il club londinese con una nota. "Il nuovo contratto di Thiago Silva durerà fino alla conclusione della stagione 2022/23, a metà della quale spera anche di rappresentare il Brasile ai Mondiali in Qatar, dopo essere stato titolare della Selecao nelle qualificazioni.

“Giocare qui con il Chelsea è un vero piacere. Non avrei mai pensato di giocare per tre anni qui in questo grande club, quindi sono molto felice di rimanere per un’altra stagione”, ha dichiarato il 37enne brasiliano.